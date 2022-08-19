военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Минздрав Кубы подтвердил гибель 16 человек в результате пожара в нефтехранилище

Короткая ссылка
По меньшей мере 16 человек погибли в результате крупного пожара в нефтехранилище в провинции Матансас на Кубе.
Минздрав Кубы подтвердил гибель 16 человек в результате пожара в нефтехранилище
  • AFP
  • © Yamil LAGE

Об этом заявило Министерство здравоохранения Кубы.

«По состоянию на 18 августа пострадали 146 человек, из них 18 находятся в больницах, 16 человек погибли», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 112 человек, пострадавших в результате инцидента, уже выписаны из больниц.

Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель рассказал, что произошедший 5 августа крупный пожар в нефтехранилище в провинции Матансас потушен.

7 августа сообщалось, что в результате пожара на базе хранения нефти на Кубе погиб один человек. Также говорилось о более чем 120 пострадавших.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить