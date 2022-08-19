Минздрав Кубы подтвердил гибель 16 человек в результате пожара в нефтехранилище

По меньшей мере 16 человек погибли в результате крупного пожара в нефтехранилище в провинции Матансас на Кубе.

Об этом заявило Министерство здравоохранения Кубы.

«По состоянию на 18 августа пострадали 146 человек, из них 18 находятся в больницах, 16 человек погибли», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 112 человек, пострадавших в результате инцидента, уже выписаны из больниц.

Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель рассказал, что произошедший 5 августа крупный пожар в нефтехранилище в провинции Матансас потушен.

7 августа сообщалось, что в результате пожара на базе хранения нефти на Кубе погиб один человек. Также говорилось о более чем 120 пострадавших.