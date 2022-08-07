В результате пожара на базе хранения нефти на Кубе пострадал 121 человек
«Госпитализирован 121 пациент, пятеро из них находятся в критическом состоянии, трое — в тяжёлом», — говорится в сообщении правительства Кубы в Twitter.
Информации о погибших в результате инцидента не приводится.
По информации ТАСС, пожар на нефтехранилище возник в результате удара молнии.
Ранее стало известно, что в результате удара молнии произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе мексиканской нефтегазовой корпорации Pemex в штате Тамаулипас, один человек погиб и ещё один пропал без вести.