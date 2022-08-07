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В результате пожара на базе хранения нефти на Кубе пострадал 121 человек

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По меньшей мере 121 человек пострадал в результате крупного пожара, возникшего на базе хранения нефти в кубинской провинции Матансас.

«Госпитализирован 121 пациент, пятеро из них находятся в критическом состоянии, трое — в тяжёлом», — говорится в сообщении правительства Кубы в Twitter.

Информации о погибших в результате инцидента не приводится.

По информации ТАСС, пожар на нефтехранилище возник в результате удара молнии.

Ранее стало известно, что в результате удара молнии произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе мексиканской нефтегазовой корпорации Pemex в штате Тамаулипас, один человек погиб и ещё один пропал без вести.

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