На НПЗ в Мексике случился пожар в результате удара молнии

В результате удара молнии произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе мексиканской нефтегазовой корпорации Pemex в штате Тамаулипас, один человек погиб и ещё один пропал без вести, сообщили в компании.

«В 06:30 поступило сообщение об обнаружении погибшего рабочего подрядной компании Amarelo Power, находившегося на месте происшествия, а также о пропавшем без вести сотруднике компании GMG», —приводит РИА Новости слова заявления.

Отмечается, что возгорание удалось ликвидировать.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии три дня не поддаётся тушению пожар в национальном парке Йосемити.

Пламя распространилось более чем на 600 га. Огонь угрожает самой большой секвойе парка — Гигантскому Гризли.