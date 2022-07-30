На НПЗ в Мексике случился пожар в результате удара молнии
«В 06:30 поступило сообщение об обнаружении погибшего рабочего подрядной компании Amarelo Power, находившегося на месте происшествия, а также о пропавшем без вести сотруднике компании GMG», —приводит РИА Новости слова заявления.
Отмечается, что возгорание удалось ликвидировать.
Ранее сообщалось, что в Калифорнии три дня не поддаётся тушению пожар в национальном парке Йосемити.
Пламя распространилось более чем на 600 га. Огонь угрожает самой большой секвойе парка — Гигантскому Гризли.