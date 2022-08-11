Президент Кубы сообщил о ликвидации крупного пожара на нефтехранилище

Президент Кубы Мигель Диас-Канель сообщил, что произошедший 5 августа крупный пожар на нефтехранилище в провинции Матансас потушен.

«Сердечные пожелания из Матансаса, где мы подтверждаем прекращение пожара в промышленной зоне», — приводит ТАСС его слова.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что российская сторона в эти тяжёлые для Кубы дни выражает самые искренние слова поддержки кубинским друзьям.

7 августа сообщалось, что в результате пожара на базе хранения нефти на Кубе погиб один человек. Также говорилось о более чем 120 пострадавших.