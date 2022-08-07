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В МИД России прокомментировали пожар на нефтехранилище на Кубе

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировали пожар на нефтехранилище в кубинской провинции Матансас.
В МИД России прокомментировали пожар на нефтехранилище на Кубе
  • РИА Новости

«В связи с постигшим страну бедствием Куба запросила международную помощь. МИД России и профильные службы находятся в постоянном контакте с кубинской стороной для координации возможных совместных действий и оказания необходимого содействия», — говорится в заявлении ведомства.

Она также добавила, что в эти тяжелые для Кубы дни российская сторона выражает самые искренние слова поддержки кубинским друзьям, глубокие соболезнования и сочувствие родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

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