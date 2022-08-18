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Офис Генсека ООН: до переговоров о прекращении боевых действий на Украине ещё далеко

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Заместитель представителя Генсека ООН Фархан Хак заявил, что до переговоров о полном прекращении боевых действий на Украине ещё далеко.
Офис Генсека ООН: до переговоров о прекращении боевых действий на Украине ещё далеко
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

По его словам, Генсек ООН Антониу Гутерреш «обсуждал усилия по продвижению дела мира».

«Но мы ещё очень далеко от того времени, когда мы сможем обсуждать усилия по полному прекращению боевых действий», — приводит его слова ТАСС.

Также он заявил, что Гутерреш пока не планирует посещать Россию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским и Генсеком ООН во Львове заявил, что сохраняет веру в то, что боевые действия на Украине закончатся в итоге за столом переговоров.

По его словам, Гутерреш и Зеленский «согласны в этом вопросе».

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