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Офис Генсека ООН заявил об отсутствии у Гутерреша пока планов посещать Россию

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш пока не планирует посещать Россию. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заместителя представителя Генсека ООН Фархана Хака.
Офис Генсека ООН заявил об отсутствии у Гутерреша пока планов посещать Россию
  • globallookpress.com
  • © Lev Radin/Keystone Press Agency

«В настоящий момент нам нечего сказать насчёт поездки в Россию», — сказал он в ходе брифинга.

По его словам, после Украины Генеральный секретарь ООН посетит Стамбул и изучит там работу Совместного координационного центра.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах обсудить с российским лидером Владимиром Путиным итоги переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским и Генсеком ООН, которые состоялись во Львове 18 августа.

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