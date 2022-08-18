Офис Генсека ООН заявил об отсутствии у Гутерреша пока планов посещать Россию
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«В настоящий момент нам нечего сказать насчёт поездки в Россию», — сказал он в ходе брифинга.
По его словам, после Украины Генеральный секретарь ООН посетит Стамбул и изучит там работу Совместного координационного центра.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах обсудить с российским лидером Владимиром Путиным итоги переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским и Генсеком ООН, которые состоялись во Львове 18 августа.