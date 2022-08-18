Офис Генсека ООН заявил об отсутствии у Гутерреша пока планов посещать Россию

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш пока не планирует посещать Россию. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заместителя представителя Генсека ООН Фархана Хака.

«В настоящий момент нам нечего сказать насчёт поездки в Россию», — сказал он в ходе брифинга.

По его словам, после Украины Генеральный секретарь ООН посетит Стамбул и изучит там работу Совместного координационного центра.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах обсудить с российским лидером Владимиром Путиным итоги переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским и Генсеком ООН, которые состоялись во Львове 18 августа.