Эрдоган заявил о планах обсудить с Путиным итоги переговоров с Зеленским и Генсеком ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах обсудить с российским лидером Владимиром Путиным итоги переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским и Генсеком ООН Антониу Гутеррешем, которые состоялись во Львове 18 августа.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.

«Мы оценим итоги всех наших сегодняшних встреч с господином Путиным», — цитирует его РИА Новости.

По словам Эрдогана, он сохраняет веру в то, что боевые действия на Украине закончатся в итоге за столом переговоров.

Он добавил, что Гутерреш и Зеленский «согласны в этом вопросе».

17 августа Генсек ООН прибыл во Львов для участия в трёхсторонней встрече с президентами Украины и Турции Зеленским и Эрдоганом.