Эрдоган заявил о планах обсудить с Путиным итоги переговоров с Зеленским и Генсеком ООН
- AFP
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Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.
«Мы оценим итоги всех наших сегодняшних встреч с господином Путиным», — цитирует его РИА Новости.
По словам Эрдогана, он сохраняет веру в то, что боевые действия на Украине закончатся в итоге за столом переговоров.
Он добавил, что Гутерреш и Зеленский «согласны в этом вопросе».
17 августа Генсек ООН прибыл во Львов для участия в трёхсторонней встрече с президентами Украины и Турции Зеленским и Эрдоганом.