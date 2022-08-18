военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Эрдоган заявил о планах обсудить с Путиным итоги переговоров с Зеленским и Генсеком ООН

Короткая ссылка
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах обсудить с российским лидером Владимиром Путиным итоги переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским и Генсеком ООН Антониу Гутеррешем, которые состоялись во Львове 18 августа.
Эрдоган заявил о планах обсудить с Путиным итоги переговоров с Зеленским и Генсеком ООН
  • AFP
  • © TURKISH PRESIDENTIAL PRESS SERVICE

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.

«Мы оценим итоги всех наших сегодняшних встреч с господином Путиным», — цитирует его РИА Новости.

По словам Эрдогана, он сохраняет веру в то, что боевые действия на Украине закончатся в итоге за столом переговоров.

Он добавил, что Гутерреш и Зеленский «согласны в этом вопросе».

17 августа Генсек ООН прибыл во Львов для участия в трёхсторонней встрече с президентами Украины и Турции Зеленским и Эрдоганом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить