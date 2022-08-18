New York Post: критика Путина в адрес США из-за Тайваня встревожила Вашингтон
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- © Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool
В сообщении говорится, что США обеспокоены развитием отношений между Россией и Китаем после того, как президент России раскритиковал визит председателя палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.
Ранее Путин в ходе обращения к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности назвал поездку спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань авантюрой.
2 августа в Пекине заявили, что китайская армия проведёт ряд военных мероприятий в качестве контрмер в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.