New York Post: критика Путина в адрес США из-за Тайваня встревожила Вашингтон

Критические замечания президента России Владимира Путина в адрес США из-за провоцирования напряжённости вокруг Тайваня встревожили Вашингтон. Об этом пишет газета New York Post.

В сообщении говорится, что США обеспокоены развитием отношений между Россией и Китаем после того, как президент России раскритиковал визит председателя палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.

Ранее Путин в ходе обращения к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности назвал поездку спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань авантюрой.

2 августа в Пекине заявили, что китайская армия проведёт ряд военных мероприятий в качестве контрмер в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.