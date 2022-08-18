Посол Северной Кореи: КНДР продолжит поддерживать российскую СВО на Украине
- РИА Новости
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«Мы как в прошлом, так и в дальнейшем будем поддерживать все меры, предпринимаемые правительством России в связи с событиями на Украине», — приводит его слова РИА Новости.
Он также выразил уверенность, что двусторонние отношения России и КНДР будут и дальше развиваться во всех областях, представляющих взаимный интерес.
Корейская Народно-Демократическая Республика признала независимость Луганской Народной Республики, а также Донецкой Народной Республики 13 июля.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Россия позитивно расценивает решение Пхеньяна.