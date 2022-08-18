Посол Северной Кореи: КНДР продолжит поддерживать российскую СВО на Украине

Северная Корея продолжит поддерживать действия России в ситуации вокруг украинского кризиса, заявил посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль на приёме в северокорейском посольстве.

«Мы как в прошлом, так и в дальнейшем будем поддерживать все меры, предпринимаемые правительством России в связи с событиями на Украине», — приводит его слова РИА Новости.

Он также выразил уверенность, что двусторонние отношения России и КНДР будут и дальше развиваться во всех областях, представляющих взаимный интерес.

Корейская Народно-Демократическая Республика признала независимость Луганской Народной Республики, а также Донецкой Народной Республики 13 июля.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Россия позитивно расценивает решение Пхеньяна.