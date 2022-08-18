военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Турецкий ЦБ снизил ключевую ставку до 13%

Короткая ссылка
Центральный банк Турции принял решение снизить ключевую ставку в стране с 14 до 13%. Об этом говорится в сообщении ЦБ.
Турецкий ЦБ снизил ключевую ставку до 13%
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

С декабря прошлого года ключевая ставка в стране находилась на уровне 14%.

Как заявил телеканал CNN Türk, решение регулятора оказалось неожиданным для большинства аналитиков.

5 августа президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились наращивать товарооборот между двумя странами и идти навстречу ожиданиям обеих сторон в сферах экономики и энергетики.

Газета Financial Times со ссылкой на двух чиновников Евросоюза писала, что это вызвало обеспокоенность в ЕС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить