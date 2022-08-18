Турецкий ЦБ снизил ключевую ставку до 13%
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С декабря прошлого года ключевая ставка в стране находилась на уровне 14%.
Как заявил телеканал CNN Türk, решение регулятора оказалось неожиданным для большинства аналитиков.
5 августа президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились наращивать товарооборот между двумя странами и идти навстречу ожиданиям обеих сторон в сферах экономики и энергетики.
Газета Financial Times со ссылкой на двух чиновников Евросоюза писала, что это вызвало обеспокоенность в ЕС.