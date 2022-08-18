Турецкий ЦБ снизил ключевую ставку до 13%

Центральный банк Турции принял решение снизить ключевую ставку в стране с 14 до 13%. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

С декабря прошлого года ключевая ставка в стране находилась на уровне 14%.

Как заявил телеканал CNN Türk, решение регулятора оказалось неожиданным для большинства аналитиков.

5 августа президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились наращивать товарооборот между двумя странами и идти навстречу ожиданиям обеих сторон в сферах экономики и энергетики.

Газета Financial Times со ссылкой на двух чиновников Евросоюза писала, что это вызвало обеспокоенность в ЕС.