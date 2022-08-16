FT: увеличение товарооборота Турции и России вызвало обеспокоенность в ЕС

Ряд стран Евросоюза выразили обеспокоенность ростом взаимного товарооборота России и Турции. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на двух чиновников ЕС.

Отмечается, что некоторые страны Евросоюза запросили у Анкары информацию об отношениях Турции с Россией.

«Это на нашем контроле. Это не здорово и не воспринимается хорошо Евросоюзом. Это вызывает раздражение», — заявил один из источников.

5 августа президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились наращивать товарооборот между двумя странами и идти навстречу ожиданиям обеих сторон в сферах экономики и энергетики.