FT: увеличение товарооборота Турции и России вызвало обеспокоенность в ЕС
- РИА Новости
Отмечается, что некоторые страны Евросоюза запросили у Анкары информацию об отношениях Турции с Россией.
«Это на нашем контроле. Это не здорово и не воспринимается хорошо Евросоюзом. Это вызывает раздражение», — заявил один из источников.
5 августа президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились наращивать товарооборот между двумя странами и идти навстречу ожиданиям обеих сторон в сферах экономики и энергетики.