МИД России: Москва не оставит без ответа решение Хельсинки по визам для россиян
«Решение финских властей... всецело укладывается в русло очередной русофобской кампании в отдельных государствах ЕС... Эти шаги не останутся без должной реакции российской стороны», — цитирует его РИА Новости.
Ранее сообщалось, что власти Финляндии утвердили предложение МИД о сокращении выдачи россиянам виз в десять раз с сентября.
Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто уточнил, что уже выданные россиянам финской стороной шенгенские визы аннулировать не планируется.