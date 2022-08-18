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МИД России: Москва не оставит без ответа решение Хельсинки по визам для россиян

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Москва не оставит без должной реакции решение Финляндии ограничить выдачу виз для россиян, заявил замглавы департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.

«Решение финских властей... всецело укладывается в русло очередной русофобской кампании в отдельных государствах ЕС... Эти шаги не останутся без должной реакции российской стороны», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что власти Финляндии утвердили предложение МИД о сокращении выдачи россиянам виз в десять раз с сентября.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто уточнил, что уже выданные россиянам финской стороной шенгенские визы аннулировать не планируется.

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