В МИД России призвали YouTube восстановить контент дипмиссии в Британии

Москва призывает видеохостинг YouTube признать ошибку с блокировкой контента российской дипмиссии в Великобритании и восстановить удалённые материалы, заявил замглавы департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.

«Призываем администрацию YouTube проявить зрелость и признать собственную ошибку, полностью и незамедлительно восстановив все удалённые видеоматериалы (посольства. — RT)», — цитирует его ТАСС.

Как пояснили в дипмиссии, большую часть из удалённых 29 видео составляли интервью российского посла в Лондоне Андрея Келина.

Роскомнадзор ранее потребовал от Google LLC незамедлительно снять наложенные ограничения с YouTube-канала посольства России в Великобритании.