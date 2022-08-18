В МИД России призвали YouTube восстановить контент дипмиссии в Британии
«Призываем администрацию YouTube проявить зрелость и признать собственную ошибку, полностью и незамедлительно восстановив все удалённые видеоматериалы (посольства. — RT)», — цитирует его ТАСС.
Как пояснили в дипмиссии, большую часть из удалённых 29 видео составляли интервью российского посла в Лондоне Андрея Келина.
Роскомнадзор ранее потребовал от Google LLC незамедлительно снять наложенные ограничения с YouTube-канала посольства России в Великобритании.