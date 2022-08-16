Посольство России в Британии потребовало от YouTube восстановить удалённые видео
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В дипмиссии сообщили, что большую часть удалённых видеоматериалов составляли интервью российского посла в Лондоне Андрея Келина.
«В этой связи рассматриваем удаление видеоконтента с канала посольства как грубую попытку ограничить нашу информационную работу, а главное — лишить аудиторию канала источника правдивой информации», — приводит ТАСС слова представителя посольства.
Дипломаты призвали администрацию YouTube восстановить все удалённые видео и принести извинения за дискриминационные действия.
Ранее блогер Дмитрий Пучков сообщил о блокировке своего YouTube-канала за нарушение правил видеохостинга.
По его словам, хостинг не объяснил, какие именно правила были нарушены.