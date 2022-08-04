Блогер Пучков прокомментировал решение YouTube удалить его канал

Блогер Дмитрий Пучков прокомментировал решение YouTube удалить его канал.

«Написано, что я нарушил правила сообщества. Какие правила нарушил и где именно — никогда не объясняют. Они не считают нужным объяснять. Раз, снесли, до свидания. Это не канал удалили, это меня удалили. Это борьба лично со мной, а не с каналом», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По мнению Пучкова, канал удалили из-за его поддержки России.

Ранее блогер сообщил о блокировке своего YouTube-канала за нарушение правил видеохостинга.