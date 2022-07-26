ФАС России оштрафовала Google на 2 млрд рублей 

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Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала компанию Google на 2 млрд рублей.
ФАС России оштрафовала Google на 2 млрд рублей 
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Об этом говорится в сообщении на сайте ФАС.

«Такую сумму компания должна заплатить за злоупотребление доминирующим положением», — проинформировала антимонопольная служба.

Как установили в ФАС, правила формирования, приостановки и блокировки аккаунтов и обращения контента пользователей на видеохостинге YouTube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми, что приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий.

В сообщении говорится, что подобное поведение ущемляет интересы пользователей, а также ограничивает конкуренцию на смежных рынках.

Ранее ФАС признала Apple нарушившей антимонопольное законодательство из-за злоупотребления доминирующим положением на рынке приложений для iOS. 

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