ФАС России оштрафовала Google на 2 млрд рублей 

Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала компанию Google на 2 млрд рублей.

Об этом говорится в сообщении на сайте ФАС.

«Такую сумму компания должна заплатить за злоупотребление доминирующим положением», — проинформировала антимонопольная служба.

Как установили в ФАС, правила формирования, приостановки и блокировки аккаунтов и обращения контента пользователей на видеохостинге YouTube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми, что приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий.

В сообщении говорится, что подобное поведение ущемляет интересы пользователей, а также ограничивает конкуренцию на смежных рынках.

Ранее ФАС признала Apple нарушившей антимонопольное законодательство из-за злоупотребления доминирующим положением на рынке приложений для iOS.