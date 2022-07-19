ФАС признала Apple нарушившей антимонопольное законодательство

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ФАС признала Apple нарушившей антимонопольное законодательство из-за злоупотребления доминирующим положением на рынке приложений для iOS, сообщило ведомство. Размер оборотного штрафа для американской компании будет определён в ходе административного расследования.
ФАС признала Apple нарушившей антимонопольное законодательство
  • Gettyimages.ru
  • © Thomas Trutschel

Речь идёт об антимонопольном деле, которое было возбуждено в октябре 2021 года.

«Антимонопольная служба выдала компании предупреждение об устранении нарушения. Apple не исполнила предупреждение, в связи с чем служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства», — сообщила ФАС.

ФАС в августе 2021 года заявила, что Apple злоупотребляет доминирующим положением на рынке приложений, запрещая разработчикам приложений информировать пользователей об альтернативных, более выгодных способах оплаты товаров, нежели через её магазин App Store.

Арбитражный суд Москвы подтвердил, что наложенный на компанию в связи с этим штраф в размере $12 млн также признан законным.

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