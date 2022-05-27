Арбитражный суд Москвы признал законным решение ФАС о нарушениях Apple

Арбитражный суд Москвы подтвердил законность решения Федеральной антимонопольной службы России о том, что компания Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке мобильных приложений.

Как отмечает РИА Новости, наложенный на компанию в связи с этим штраф в $12 млн также признан законным.

Ранее сообщалось, что американская компания Apple впервые в России привлечена к ответственности за отказ локализовать данные пользователей.

ФАС в августе 2021 года заявила, что Apple злоупотребляет доминирующим положением на рынке приложений, запрещая разработчикам приложений информировать пользователей об альтернативных, более выгодных способах оплаты товаров, нежели через ее магазин App Store.