Арбитражный суд Москвы признал законным решение ФАС о нарушениях Apple

Короткая ссылка
Арбитражный суд Москвы подтвердил законность решения Федеральной антимонопольной службы России о том, что компания Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке мобильных приложений.
Арбитражный суд Москвы признал законным решение ФАС о нарушениях Apple
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Как отмечает РИА Новости, наложенный на компанию в связи с этим штраф в $12 млн также признан законным.

Ранее сообщалось, что американская компания Apple впервые в России привлечена к ответственности за отказ локализовать данные пользователей.

ФАС в августе 2021 года заявила, что Apple злоупотребляет доминирующим положением на рынке приложений, запрещая разработчикам приложений информировать пользователей об альтернативных, более выгодных способах оплаты товаров, нежели через ее магазин App Store.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить