Apple привлекли в России к ответственности за отказ локализовать данные пользователей

Американская компания Apple впервые в России привлечена к ответственности за отказ локализовать данные пользователей.

Как сообщает ТАСС, Мировой суд Москвы рассмотрит соответствующий протокол 28 июня.

«Таганский районный суд Москвы сообщает, что к мировому судье судебного участка № 422 Таганского района Москвы поступил административный материал, возбуждённый на основании протокола об административных правонарушениях, составленный Роскомнадзором в отношении Apple Inc. по ч. 8 ст. 13.11 КоАП России... Судебное заседание назначено на 28 июня на 12:00 мск», — сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что в отношении Google составили новый протокол за отказ локализовать данные в России. Судебный участок Таганского района Москвы рассмотрит его 16 июня.