Роскомнадзор потребовал от YouTube восстановить видео посольства России в Британии

Роскомнадзор потребовал от YouTube восстановить доступ к удалённым видео посольства России в Великобритании.

«Роскомнадзор потребовал от Google LLC незамедлительно снять наложенные ограничения с YouTube-канала посольства России в Великобритании и Северной Ирландии и восстановить доступ к ранее удалённым материалам», — говорится в сообщении в Telegram.

Ранее посольство России в Великобритании потребовало от YouTube восстановить 29 видео, которые были удалены 15 августа.

В дипмиссии добавили, что большую часть удалённых видеоматериалов составляли интервью российского посла в Лондоне Андрея Келина.