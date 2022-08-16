Роскомнадзор потребовал от YouTube восстановить видео посольства России в Британии
- РИА Новости
«Роскомнадзор потребовал от Google LLC незамедлительно снять наложенные ограничения с YouTube-канала посольства России в Великобритании и Северной Ирландии и восстановить доступ к ранее удалённым материалам», — говорится в сообщении в Telegram.
Ранее посольство России в Великобритании потребовало от YouTube восстановить 29 видео, которые были удалены 15 августа.
В дипмиссии добавили, что большую часть удалённых видеоматериалов составляли интервью российского посла в Лондоне Андрея Келина.