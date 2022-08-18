Reuters: Запад отказывается от новых антироссийских санкций из-за страха низкой поддержки
«В некоторых случаях западные страны уклоняются от конкретных шагов, опасаясь низкой поддержки», — говорится в тексте.
В статье подчёркивается, что увеличение доли стран, которые воздерживаются при голосовании, свидетельствует о росте нежелания «публично выступать против Москвы».
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь обратил внимание на то, что 85% населения мира не ввели антироссийских санкций.