военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Reuters: Запад отказывается от новых антироссийских санкций из-за страха низкой поддержки

Короткая ссылка
Страны Запада в ряде случаев не предлагают новые антироссийские санкции из-за страха низкой поддержки. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

«В некоторых случаях западные страны уклоняются от конкретных шагов, опасаясь низкой поддержки», — говорится в тексте.

В статье подчёркивается, что увеличение доли стран, которые воздерживаются при голосовании, свидетельствует о росте нежелания «публично выступать против Москвы».

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь обратил внимание на то, что 85% населения мира не ввели антироссийских санкций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить