Reuters: Запад отказывается от новых антироссийских санкций из-за страха низкой поддержки

Страны Запада в ряде случаев не предлагают новые антироссийские санкции из-за страха низкой поддержки. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

«В некоторых случаях западные страны уклоняются от конкретных шагов, опасаясь низкой поддержки», — говорится в тексте.

В статье подчёркивается, что увеличение доли стран, которые воздерживаются при голосовании, свидетельствует о росте нежелания «публично выступать против Москвы».

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь обратил внимание на то, что 85% населения мира не ввели антироссийских санкций.