МИД Китая: 85% населения мира не ввели санкций против России

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь в своём Twitter обратил внимание на то, что 85% населения мира не ввели антироссийских санкций.

Он опубликовал соответствующую картинку с круговой диаграммой, на которой показано, что только 15% населения мира ввели санкции в отношении России.

«Только большинство представляет международное сообщество», — заявил Лицзянь.

Ранее Китай решительно выступил против незаконных односторонних санкций, предложенных американским сенатором Марко Рубио в отношении юрлиц, которые обслуживают танкеры с нефтью или СПГ, осуществляющие перевозки из России в КНР.