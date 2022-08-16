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МИД Китая: 85% населения мира не ввели санкций против России

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Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь в своём Twitter обратил внимание на то, что 85% населения мира не ввели антироссийских санкций.
МИД Китая: 85% населения мира не ввели санкций против России
  • РИА Новости

Он опубликовал соответствующую картинку с круговой диаграммой, на которой показано, что только 15% населения мира ввели санкции в отношении России. 

«Только большинство представляет международное сообщество», — заявил Лицзянь.

Ранее Китай решительно выступил против незаконных односторонних санкций, предложенных американским сенатором Марко Рубио в отношении юрлиц, которые обслуживают танкеры с нефтью или СПГ, осуществляющие перевозки из России в КНР.

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