МИД Китая: 85% населения мира не ввели санкций против России
- РИА Новости
Он опубликовал соответствующую картинку с круговой диаграммой, на которой показано, что только 15% населения мира ввели санкции в отношении России.
«Только большинство представляет международное сообщество», — заявил Лицзянь.
Ранее Китай решительно выступил против незаконных односторонних санкций, предложенных американским сенатором Марко Рубио в отношении юрлиц, которые обслуживают танкеры с нефтью или СПГ, осуществляющие перевозки из России в КНР.