Китай решительно выступил против предложения США о санкциях за покупку российской нефти
- РИА Новости
«Мы решительно выступаем против незаконных односторонних санкций и применения экстерриториальной юрисдикции», — сказал официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, слова которого приводит РИА Новости.
Как подчеркнул дипломат, Китай ведёт нормальное торгово-экономическое сотрудничество с Россией на основе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды.
«Оно не направлено против третьих сторон и не подвержено влиянию внешних помех», — сказал он.
Ранее Марко Рубио представил законопроект о введении санкций за страхование или регистрацию танкеров, которые перевозят нефть или сжиженный природный газ из России в Китай.