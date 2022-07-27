Китай решительно выступил против предложения США о санкциях за покупку российской нефти

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Китай решительно выступил против незаконных односторонних санкций, предложенных американским сенатором Марко Рубио в отношении юрлиц, которые обслуживают танкеры с нефтью или СПГ, осуществляющие перевозки из России в КНР.
Китай решительно выступил против предложения США о санкциях за покупку российской нефти
  • РИА Новости

«Мы решительно выступаем против незаконных односторонних санкций и применения экстерриториальной юрисдикции», — сказал официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, слова которого приводит РИА Новости.

Как подчеркнул дипломат, Китай ведёт нормальное торгово-экономическое сотрудничество с Россией на основе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды.

«Оно не направлено против третьих сторон и не подвержено влиянию внешних помех», — сказал он.

Ранее Марко Рубио представил законопроект о введении санкций за страхование или регистрацию танкеров, которые перевозят нефть или сжиженный природный газ из России в Китай.

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