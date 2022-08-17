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Bloomberg: Apple 7 сентября планирует презентовать iPhone 14 

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Американская корпорация Apple планирует представить свой новый смартфон iPhone 14 на презентации 7 сентября.

Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным источников, старт продаж ожидается 16 сентября.

Агентство сообщило, что Apple не подтвердила эту дату. При этом отмечается, что презентация новых моделей iPhone традиционно проводится в первой половине сентября.

В конце апреля российские пользователи подали иск к Apple на 90 млн рублей из-за прекращения работы платёжного сервиса Apple Pay на территории России. 

В июле мировой суд Москвы оштрафовал Apple на 2 млн рублей за отказ локализовать данные российских пользователей.

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