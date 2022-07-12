Суд в Москве оштрафовал Apple на 2 млн рублей за отказ локализовать данные россиян

Мировой суд Москвы оштрафовал компанию Apple на 2 млн рублей за отказ локализовать данные российских пользователей.

«Суд постановил признать Apple Inc. виновным по ч. 8 ст. 13.11 КоАП России и назначил наказание в виде штрафа на сумму 2 млн рублей», — приводит ТАСС слова судьи Тимура Вахрамеева.

Ранее стало известно, что мировой судья Таганского района Москвы рассмотрит протокол в отношении WhatsApp за повторный отказ локализовать данные россиян. Компании грозит штраф до 18 млн рублей.

В конце июня суд в Москве вынес постановление о штрафе в размере 2 млн рублей фотохостингу Pinterest и видеосервису Twitch из-за отказа локализовать данные россиян.