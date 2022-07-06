WhatsApp могут оштрафовать за отказ локализовать данные россиян

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Мировой судья Таганского района Москвы рассмотрит протокол в отношении WhatsApp за повторный отказ локализовать данные россиян. Компании грозит штраф до 18 млн рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Заседание назначено на 28 июня в 10:30, сообщили агентству.

Также суд зарегистрировал протоколы в отношении музыкального сервиса Spotify и компании Snap (владелец приложения Snapchat) по той же статье, им грозят штрафы до 6 млн рублей.

В конце июня суд в Москве вынес постановление о штрафе в размере 2 млн рублей фотохостингу Pinterest и видеосервису Twitch из-за отказа локализовать данные россиян.

1 мая стало известно, что в отношении Google возбудили дело о принудительном взыскании оборотного штрафа в размере 7,2 млрд рублей за систематический отказ удалять запрещённый в России контент.

Оборотный штраф был наложен в декабре 2021 года.

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