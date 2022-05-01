Интерфакс: против Google возбудили дело о принудительном взыскании 7,2 млрд рублей штрафа

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В отношении компании Google возбуждено дело о принудительном взыскании оборотного штрафа в размере 7,2 млрд рублей за систематический отказ удалить запрещённый в России контент.
Интерфакс: против Google возбудили дело о принудительном взыскании 7,2 млрд рублей штрафа
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Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на базу данных Федеральной службы судебных приставов.

Уточняется, что дело возбуждено 29 апреля на основании решения Таганского суда Москвы.

В декабре 2021 года суд наложил на Google оборотный штраф в размере более 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещённой информации.

Позднее председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что срок добровольной уплаты Google штрафа в размере 7,2 млрд рублей истекает 19 марта.

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