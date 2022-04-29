Российские пользователи подали иск к Apple на 90 млн рублей

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Российские пользователи подали иск к Apple на 90 млн рублей из-за прекращения работы платёжного сервиса Apple Pay на территории России. Об этом сообщил старший партнёр адвокатского бюро «Чернышов, Лукоянов и партнёры» Константин Лукоянов.

«29 апреля наше бюро, представляющее интересы российских пользователей, подало в Пресненский районный суд Москвы групповой иск к компании Apple», — приводит его слова ТАСС.

Как уточняется, основанием для иска стало нарушение прав потребителей в связи с необоснованным односторонним прекращением работы платёжного сервиса Apple Pay на территории России.

Сумма исковых требований на этапе подачи иска составляет 90 млн рублей.

Ранее защита российских пользователей Netflix подала в суд коллективный иск к стриминговому сервису с требованием компенсации в размере 60 млн рублей за уход с рынка. 

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