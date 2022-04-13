Российские пользователи подали иск к Netflix на 60 млн рублей
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«Сегодня адвокатское бюро, представляющее интересы пользователей Netflix, подало в Хамовнический районный суд Москвы групповой иск к американскому сервису Netflix», — приводит РИА Новости сообщение.
Как уточняется, «основанием для иска стало нарушение прав российских пользователей в связи с односторонним отказом Netflix от предоставления услуг на территории России».
Сумма исковых требований на этапе подачи иска составляет 60 млн рублей.
Ранее Netflix объявил о приостановке работы на территории России.
Ранее стало известно, что компания Disney приостанавливает работу в России из-за ситуации с Украиной.
Вместе с тем звукозаписывающая компания Universal Music Group приостановила свою деятельность в России.