Российские пользователи подали иск к Netflix на 60 млн рублей

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Защита российских пользователей Netflix подала в суд коллективный иск к стриминговому сервису с требованием компенсации в размере 60 млн рублей за уход с рынка. Об этом сообщили в пресс-службе адвокатского бюро «Чернышов, Лукоянов и партнёры».
Российские пользователи подали иск к Netflix на 60 млн рублей
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«Сегодня адвокатское бюро, представляющее интересы пользователей Netflix, подало в Хамовнический районный суд Москвы групповой иск к американскому сервису Netflix», — приводит РИА Новости сообщение. 

Как уточняется, «основанием для иска стало нарушение прав российских пользователей в связи с односторонним отказом Netflix от предоставления услуг на территории России».

Сумма исковых требований на этапе подачи иска составляет 60 млн рублей.

Ранее Netflix объявил о приостановке работы на территории России.

Ранее стало известно, что компания Disney приостанавливает работу в России из-за ситуации с Украиной.

Вместе с тем звукозаписывающая компания Universal Music Group приостановила свою деятельность в России.

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