Роджер Уотерс допустил, что правительство США может тайно убить Ассанжа
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«Джулиан всё ещё в тюрьме Белмарш, он по дороге на экстрадицию в США, где правительство США может его тайно убить», — передаёт РИА Новости слова Уотерса, сказанные во время митинга в Вашингтоне.
По информации корреспондента агентства, напротив американского Минюста собрались несколько десятков человек.
Уотерс и другие собравшиеся скандировали: «Освободите Ассанжа!»
«Всё, что вы можете сделать, — никогда не замолкать», — подчеркнул музыкант.
Ранее сообщалось, что в ООН следят за развитием ситуации с экстрадицией в США основателя WikiLeaks.
17 июня глава МВД Великобритании Прити Пател приняла решение экстрадировать Ассанжа в США.