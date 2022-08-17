Роджер Уотерс допустил, что правительство США может тайно убить Ассанжа

Сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс не исключил, что американские власти могут тайно убить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

«Джулиан всё ещё в тюрьме Белмарш, он по дороге на экстрадицию в США, где правительство США может его тайно убить», — передаёт РИА Новости слова Уотерса, сказанные во время митинга в Вашингтоне.

По информации корреспондента агентства, напротив американского Минюста собрались несколько десятков человек.

Уотерс и другие собравшиеся скандировали: «Освободите Ассанжа!»

«Всё, что вы можете сделать, — никогда не замолкать», — подчеркнул музыкант.

Ранее сообщалось, что в ООН следят за развитием ситуации с экстрадицией в США основателя WikiLeaks.

17 июня глава МВД Великобритании Прити Пател приняла решение экстрадировать Ассанжа в США.