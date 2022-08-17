военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Роджер Уотерс допустил, что правительство США может тайно убить Ассанжа

Короткая ссылка
Сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс не исключил, что американские власти могут тайно убить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Роджер Уотерс допустил, что правительство США может тайно убить Ассанжа
  • © РИА Новости / Алекс Макнотон

«Джулиан всё ещё в тюрьме Белмарш, он по дороге на экстрадицию в США, где правительство США может его тайно убить», — передаёт РИА Новости слова Уотерса, сказанные во время митинга в Вашингтоне.

По информации корреспондента агентства, напротив американского Минюста собрались несколько десятков человек.

Уотерс и другие собравшиеся скандировали: «Освободите Ассанжа!»

«Всё, что вы можете сделать, — никогда не замолкать», — подчеркнул музыкант.

Ранее сообщалось, что в ООН следят за развитием ситуации с экстрадицией в США основателя WikiLeaks.

17 июня глава МВД Великобритании Прити Пател приняла решение экстрадировать Ассанжа в США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить