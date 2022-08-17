В Госдепе США заявили, что действия Китая подрывают статус-кво вокруг Тайваня

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что действия Пекина в Азиатско-Тихоокеанском регионе подрывают статус-кво вокруг Тайваня.

«Действия, на которые я сослался лишь секунду назад, помимо того что они несут дополнительные риски, подорвали статус-кво, фундамент мира и стабильности в Тайваньском проливе», — цитирует его ТАСС.

По его мнению, данные шаги китайских властей являются лишь начальной стадией активизации действий Пекина в регионе.

Ранее армия Китайской Народной Республики направила к Тайваню 20 самолётов и 14 военных кораблей в ходе учений.

2 августа Министерство обороны КНР заявило, что армия Китая проведёт ряд военных мероприятий в качестве контрмер в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.