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В Госдепе США заявили, что действия Китая подрывают статус-кво вокруг Тайваня

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Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что действия Пекина в Азиатско-Тихоокеанском регионе подрывают статус-кво вокруг Тайваня.
В Госдепе США заявили, что действия Китая подрывают статус-кво вокруг Тайваня
  • AP

«Действия, на которые я сослался лишь секунду назад, помимо того что они несут дополнительные риски, подорвали статус-кво, фундамент мира и стабильности в Тайваньском проливе», — цитирует его ТАСС.

По его мнению, данные шаги китайских властей являются лишь начальной стадией активизации действий Пекина в регионе.

Ранее армия Китайской Народной Республики направила к Тайваню 20 самолётов и 14 военных кораблей в ходе учений.

2 августа Министерство обороны КНР заявило, что армия Китая проведёт ряд военных мероприятий в качестве контрмер в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

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