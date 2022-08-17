Посол Антонов назвал Россию надёжным поставщиком энергоресурсов

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью телеканалу «Россия 24» заявил о надёжности России в качестве поставщика энергоресурсов.

«Как бы Вашингтон ни пытался представить Россию в качестве ненадёжного поставщика (и эта линия продолжается), всё это не соответствует действительности», — приводит его слова РИА Новости.

Антонов подчеркнул, что покупатели начали испытывать трудности с энергоносителями из-за санкций США, а не из-за действий России.

«Мы никогда не навязывали свои поставки, не пытались решать приписываемые нам остроконъюнктурные цели, готовы продавать всем, кому нужно, недорогие и высококачественные ресурсы», — отметил посол.

По его словам, готовый к запуску «Северный поток — 2» решил бы энергетические проблемы Европы, однако западным лидерам не хватает для этого «дипломатической воли».

Ранее глава комитета бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст заявил, что введённые против России санкции оказались харакири для Германии.