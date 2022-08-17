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«Чжунго цзюньван»: мир не верит обману США об их невиновности в ситуации на Украине

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Обозреватель «Чжунго цзюньван» Се Линьлинь в своём материале заявил, что американцы пытаются обмануть весь мир и убедить другие страны в своей невиновности в ситуации на Украине, однако большинство государств не верит США.
«Чжунго цзюньван»: мир не верит обману США об их невиновности в ситуации на Украине
  • Gettyimages.ru

Как он отметил в статье, США являются инициатором нынешнего кризиса.

«Украинский кризис — это результат того, что американское правительство продолжало подбрасывать дрова в костёр, и это также конфликт, который сознательно создали и раздули США ради поддержки своей гегемонии. Хотя Соединённые Штаты пытаются притвориться невиновными, они не могут обмануть международное сообщество», — написал он.

Линьлинь добавил, что если США откажутся от навязчивой идеи о своей мировой гегемонии, то тогда может появиться надежда на мир во всём мире.

Ранее американский военный аналитик Скотт Риттер заявил, что руководство НАТО в своих заявлениях забывает упомянуть, что украинский кризис стал следствием непрерывного расширения альянса на восток, пока он в итоге не подобрался вплотную к границам России.

В феврале немецкое издание Der Spiegel сообщило, что в Национальном архиве Великобритании был найден документ 1991 года, в котором страны Запада заявили о неприемлемости расширения НАТО на восток.

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