В Чехии спрогнозировали «позорный» запуск Германией «Северного потока — 2»
По мнению эксперта, к такому шагу Берлин может подтолкнуть продолжающаяся засуха, которая создаёт проблемы для судоходства и снабжения немецких электростанций углём.
«Это значительно повышает вероятность того, что осенью или зимой Германия окажется в ещё более тяжёлом положении и, возможно, ей придётся пойти на распределение энергии или позорный запуск газопровода «Северный поток — 2», — цитирует его РИА Новости.
Он отметил, что немецкое руководство всячески пытается обвинить в росте цен на энергоносители в стране президента России Владимира Путина.
Однако, подчеркнул Кованда, в росте цен стоит обвинить политику «зелёных» и защитников окружающей среды.
«Она роковым образом усугубила зависимость Германии от российского газа», — заключил обозреватель.
Ранее в Торгово-промышленной палате Германии заявили, что в ФРГ растёт число компаний, которые сократили производство или закрылись из-за выросших цен на газ.
Как сообщает Compact, жители Германии могут столкнуться с финансовыми трудностями в связи с ростом цен на газ.