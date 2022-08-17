В Чехии спрогнозировали «позорный» запуск Германией «Северного потока — 2»

Главный экономист Trinity Bank Лукаш Кованда в статье для чешской газеты Lidovky допустил, что Германия может «позорно» запустить «Северный поток — 2» осенью или зимой в связи с ухудшением ситуации с запасами газа в стране.

По мнению эксперта, к такому шагу Берлин может подтолкнуть продолжающаяся засуха, которая создаёт проблемы для судоходства и снабжения немецких электростанций углём.

«Это значительно повышает вероятность того, что осенью или зимой Германия окажется в ещё более тяжёлом положении и, возможно, ей придётся пойти на распределение энергии или позорный запуск газопровода «Северный поток — 2», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что немецкое руководство всячески пытается обвинить в росте цен на энергоносители в стране президента России Владимира Путина.

Однако, подчеркнул Кованда, в росте цен стоит обвинить политику «зелёных» и защитников окружающей среды.

«Она роковым образом усугубила зависимость Германии от российского газа», — заключил обозреватель.

Ранее в Торгово-промышленной палате Германии заявили, что в ФРГ растёт число компаний, которые сократили производство или закрылись из-за выросших цен на газ.

Как сообщает Compact, жители Германии могут столкнуться с финансовыми трудностями в связи с ростом цен на газ.