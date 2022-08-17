В посольстве России в США сообщили о телефонном разговоре с Винником

Российские дипломаты поговорили по телефону с экстрадированным из Греции в Соединённые Штаты гражданином России Александром Винником, сообщило посольство России в Вашингтоне.

«Жалоб на состояние здоровья у него нет. В настоящее время он проходит карантинные процедуры», — отметили в посольстве.

Отмечается, что российские дипломаты продолжают внимательно следить за судьбой Винника.

В посольстве защиту прав и интересов россиян, содержащихся в американских тюрьмах, назвали приоритетной задачей дипмиссии.

5 августа власти Соединённых Штатов уведомили российских дипломатов об аресте россиянина Александра Винника. На следующий день Минюст США заявил, что Винник впервые предстал перед американским судом.

Винник в ходе заседания суда Северного округа штата Калифорния заявил о своей невиновности.