военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В посольстве России в США сообщили о телефонном разговоре с Винником

Короткая ссылка
Российские дипломаты поговорили по телефону с экстрадированным из Греции в Соединённые Штаты гражданином России Александром Винником, сообщило посольство России в Вашингтоне.

«Жалоб на состояние здоровья у него нет. В настоящее время он проходит карантинные процедуры», — отметили в посольстве.

Отмечается, что российские дипломаты продолжают внимательно следить за судьбой Винника.

В посольстве защиту прав и интересов россиян, содержащихся в американских тюрьмах, назвали приоритетной задачей дипмиссии.

5 августа власти Соединённых Штатов уведомили российских дипломатов об аресте россиянина Александра Винника. На следующий день Минюст США заявил, что Винник впервые предстал перед американским судом.

Винник в ходе заседания суда Северного округа штата Калифорния заявил о своей невиновности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить