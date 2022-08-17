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Военный эксперт Кофман заявил о страхе Киева проиграть из-за давления со стороны ЕС

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Американский военный эксперт Майкл Кофман заявил, что украинские власти опасаются, что страны Европейского союза заставят их смириться со сложившимся положением вещей в результате российской специальной военной операции.

По мнению Кофмана, на Украине уже понимают, что ЕС начинает исчерпывать свои возможности по поставкам вооружения.

В связи с этим, по мнению эксперта, украинские военные могут столкнуться с «боеприпасной диетой», которая значительно ухудшит возможности ВСУ.

«И я думаю, что их (украинское руководство. — RT) больше всего беспокоит, что если они не достигнут ничего существенного между началом зимы и началом следующего года, они могут оказаться под давлением, чтобы смириться с патовой ситуацией», — подчеркнул Кофман.

Он выразил уверенность, что такая ситуация стала бы «поражением для Украины».

Как считает американский подполковник в отставке аналитик Дэниел Дэвис, поставки оружия на Украину могут прекратиться осенью или зимой, динамика поставок может начать меняться на фоне того, что в экономике стран Запада наблюдаются признаки приближения рецессии.

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