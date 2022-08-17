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Обозреватель The Spectator допустил смену власти в европейских странах

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Чешский писатель Йозеф Буска не исключил, что в странах Европейского союза может смениться власть на фоне изменения общественного мнения об украинском кризисе.

«Правительства столкнутся с растущим давлением в пользу «нормализации» отношений с Россией», — написал он в статье для The Spectator.

Те правительства, которые будут сопротивляться такой политике, будут сменены.

По мнению чешского писателя, мнение жителей ЕС по поводу конфликта на Украине может измениться уже к зиме на фоне энергетического кризиса.

«С наступлением зимы на смену переживаниям может прийти отчаяние, а просроченные платежи превратятся в долги. Тем временем боевые действия затянутся, ещё больше ослабив первоначальный шок западной аудитории в сторону слегка возмущенного безразличия», — допустил он.

Буска назвал жителей Германии, Словакии, Кипра, Болгарии, Чехии и Греции наиболее уязвимыми в вопросе поддержки Украины.

Как считает американский подполковник в отставке аналитик Дэниел Дэвис, поставки оружия на Украину могут прекратиться осенью или зимой, динамика поставок может начать меняться на фоне того, что в экономике стран Запада наблюдаются признаки приближения рецессии.

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