Чешский писатель Йозеф Буска не исключил, что в странах Европейского союза может смениться власть на фоне изменения общественного мнения об украинском кризисе.

«Правительства столкнутся с растущим давлением в пользу «нормализации» отношений с Россией», — написал он в статье для The Spectator.

Те правительства, которые будут сопротивляться такой политике, будут сменены.

По мнению чешского писателя, мнение жителей ЕС по поводу конфликта на Украине может измениться уже к зиме на фоне энергетического кризиса.

«С наступлением зимы на смену переживаниям может прийти отчаяние, а просроченные платежи превратятся в долги. Тем временем боевые действия затянутся, ещё больше ослабив первоначальный шок западной аудитории в сторону слегка возмущенного безразличия», — допустил он.

Буска назвал жителей Германии, Словакии, Кипра, Болгарии, Чехии и Греции наиболее уязвимыми в вопросе поддержки Украины.

Как считает американский подполковник в отставке аналитик Дэниел Дэвис, поставки оружия на Украину могут прекратиться осенью или зимой, динамика поставок может начать меняться на фоне того, что в экономике стран Запада наблюдаются признаки приближения рецессии.