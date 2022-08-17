Эксперт Васильев перечислил сценарии грядущего глобального кризиса

Главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев назвал вероятные сценарии грядущего глобального кризиса.

В интервью агентству «Прайм» эксперт рассказал, что в первую очередь мир ждёт глобальная рецессия в 2023 году.

«Энергетический и продовольственный кризисы, рекордная глобальная инфляция и падение доходов населения, самое быстрое за 20 лет ужесточение ДКП мировыми центробанками, геополитические противоречия, новые волны пандемии — все эти факторы ведут к быстрому ухудшению экономических условий в мире», — отметил Васильев.

Кроме того, аналитик спрогнозировал углубление экономического спада в связи с риском падения цен на нефть в 2023 году.

Васильев выразил уверенность, что Россия лучше других справится с грядущим кризисом во всём мире.

Также глобальный кризис, подчеркнул эксперт, слабо отразится и на азиатских странах.

Ранее Центробанк России не исключил повторения в мировой экономике финансового кризиса, сопоставимого по масштабам с кризисом 2007—2008 годов.

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