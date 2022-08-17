военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Эксперт Васильев перечислил сценарии грядущего глобального кризиса

Короткая ссылка
Главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев назвал вероятные сценарии грядущего глобального кризиса.

В интервью агентству «Прайм» эксперт рассказал, что в первую очередь мир ждёт глобальная рецессия в 2023 году.

«Энергетический и продовольственный кризисы, рекордная глобальная инфляция и падение доходов населения, самое быстрое за 20 лет ужесточение ДКП мировыми центробанками, геополитические противоречия, новые волны пандемии — все эти факторы ведут к быстрому ухудшению экономических условий в мире», — отметил Васильев.

Кроме того, аналитик спрогнозировал углубление экономического спада в связи с риском падения цен на нефть в 2023 году.

Васильев выразил уверенность, что Россия лучше других справится с грядущим кризисом во всём мире.

Также глобальный кризис, подчеркнул эксперт, слабо отразится и на азиатских странах.

Ранее Центробанк России не исключил повторения в мировой экономике финансового кризиса, сопоставимого по масштабам с кризисом 2007—2008 годов.

Президент Финляндии Саули Ниинистё предупредил о скором экономическом спаде в Европе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить