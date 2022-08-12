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ЦБ не исключил повторения кризиса 2007—2008 годов в мировой экономике

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Центробанк России не исключил повторения в мировой экономике финансового кризиса, сопоставимого по масштабам с кризисом 2007—2008 годов.
ЦБ не исключил повторения кризиса 2007—2008 годов в мировой экономике
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом говорится в опубликованном ЦБ проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024 и 2025 годов.

Отмечается, что сочетание ряда событий может усилить дисбалансы в мировой экономике и «привести к новому глобальному финансовому и экономическому кризису, сопоставимому по масштабам с кризисом 2007–2008 годов».

Также Банк России в своём прогнозе отметил, что ожидает роста российской экономики в 2024 и 2025 годах на 1,5—2,5% в базовом сценарии.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё предупредил о скором экономическом спаде в Европе.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.

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