ЦБ не исключил повторения кризиса 2007—2008 годов в мировой экономике

Центробанк России не исключил повторения в мировой экономике финансового кризиса, сопоставимого по масштабам с кризисом 2007—2008 годов.

Об этом говорится в опубликованном ЦБ проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024 и 2025 годов.

Отмечается, что сочетание ряда событий может усилить дисбалансы в мировой экономике и «привести к новому глобальному финансовому и экономическому кризису, сопоставимому по масштабам с кризисом 2007–2008 годов».

Также Банк России в своём прогнозе отметил, что ожидает роста российской экономики в 2024 и 2025 годах на 1,5—2,5% в базовом сценарии.

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