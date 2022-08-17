Трамп сообщил, что агенты ФБР вернули ему изъятые при обыске паспорта

Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что агенты ФБР вернули ему изъятые в ходе обыска в его имении паспорта.

«Минюст и ФБР вернули мои паспорта», — написал он в своих соцсетях. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Трампа, правоохранители во время обыска вели себя как преступники.

«Такого не должно случаться в Америке», — подчеркнул бывший президент.

Ранее Трамп информировал, что агенты ФБР изъяли у него три паспорта, у одного из которых истёк срок действия.

Издание Politico сообщало, что ФБР расследует в отношении Трампа дело на предмет потенциального нарушения закона о шпионаже. Именно с этим связаны обыски в его имении Мар-а-Лаго.

Агенты обнаружили 11 комплектов секретных документов.