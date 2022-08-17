военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Трамп сообщил, что агенты ФБР вернули ему изъятые при обыске паспорта

Короткая ссылка
Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что агенты ФБР вернули ему изъятые в ходе обыска в его имении паспорта.

«Минюст и ФБР вернули мои паспорта», — написал он в своих соцсетях. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Трампа, правоохранители во время обыска вели себя как преступники.

«Такого не должно случаться в Америке», — подчеркнул бывший президент.

Ранее Трамп информировал, что агенты ФБР изъяли у него три паспорта, у одного из которых истёк срок действия.

Издание Politico сообщало, что ФБР расследует в отношении Трампа дело на предмет потенциального нарушения закона о шпионаже. Именно с этим связаны обыски в его имении Мар-а-Лаго.

Агенты обнаружили 11 комплектов секретных документов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить