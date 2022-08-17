В МИД России статью WSJ о воровстве энергии с Запорожской АЭС назвали очередным вбросом

В российском МИД, комментируя статью газеты The Wall Street Journal о том, что Россия якобы ворует электроэнергию с Запорожской АЭС, заявили, что это является очередным вбросом.

Газета писала, что Россия якобы ворует электроэнергию с ЗАЭС, чтобы потом её продать.

«Фантастическое заключение — такая «экспроприация» со стороны России будет дополнительно дестабилизировать ситуацию на энергорынках», — заявили в российском МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что достаточно беглого ознакомления со статьёй, чтобы «констатировать полную деградацию причинно-следственных связей в изложении авторов издания».

В МИД отметили уровень привлекаемых американскими пропагандистами аналитиков, подчеркнув, что он вызывает только иронию.

В ведомстве напомнили о постоянных обстрелах станции со стороны украинских военных.

«Находящуюся в тысячах километрах от такой угрозы Wall Street Journal это явно не интересует», — заключили в министерстве.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал ввести вокруг ЗАЭС периметр безопасности.