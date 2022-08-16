Daily Express назвала пугающим предупреждением Западу заявление Путина о вооружении

Президент России Владимир Путин сделал «пугающее предостережение Западу», заявив, что Москва готова поставлять современное вооружение союзникам, говорится в статье Daily Express.

В статье говорится, что Запад давно пытается помешать таким странам, как Иран и КНДР, получить передовое мощное оружие.

При этом, как считает автор публикации, Путин своим заявлением дал понять, что Россия готова поставлять этим и другим странам вооружения, которые могут представлять угрозу для Запада.

Также издание утверждает, что на Западе могут расценить поставки Россией современного вооружения некоторым странам как провокацию.

Ранее Путин в ходе открытия форума «Армия-2022» заявил, что Россия готова предложить союзникам и партнёрам самые современные виды вооружений: от стрелкового до бронетехники и артиллерии, боевой авиации и беспилотников.

Также российский лидер отметил превосходство многих образцов вооружения России над зарубежными аналогами.