Daily Express назвала пугающим предупреждением Западу заявление Путина о вооружении
- РИА Новости
В статье говорится, что Запад давно пытается помешать таким странам, как Иран и КНДР, получить передовое мощное оружие.
При этом, как считает автор публикации, Путин своим заявлением дал понять, что Россия готова поставлять этим и другим странам вооружения, которые могут представлять угрозу для Запада.
Также издание утверждает, что на Западе могут расценить поставки Россией современного вооружения некоторым странам как провокацию.
Ранее Путин в ходе открытия форума «Армия-2022» заявил, что Россия готова предложить союзникам и партнёрам самые современные виды вооружений: от стрелкового до бронетехники и артиллерии, боевой авиации и беспилотников.
Также российский лидер отметил превосходство многих образцов вооружения России над зарубежными аналогами.