военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Daily Express назвала пугающим предупреждением Западу заявление Путина о вооружении

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин сделал «пугающее предостережение Западу», заявив, что Москва готова поставлять современное вооружение союзникам, говорится в статье Daily Express.
Daily Express назвала пугающим предупреждением Западу заявление Путина о вооружении
  • РИА Новости

В статье говорится, что Запад давно пытается помешать таким странам, как Иран и КНДР, получить передовое мощное оружие.

При этом, как считает автор публикации, Путин своим заявлением дал понять, что Россия готова поставлять этим и другим странам вооружения, которые могут представлять угрозу для Запада. 

Также издание утверждает, что на Западе могут расценить поставки Россией современного вооружения некоторым странам как провокацию.

Ранее Путин в ходе открытия форума «Армия-2022» заявил, что Россия готова предложить союзникам и партнёрам самые современные виды вооружений: от стрелкового до бронетехники и артиллерии, боевой авиации и беспилотников.

Также российский лидер отметил превосходство многих образцов вооружения России над зарубежными аналогами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить