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Путин отметил превосходство многих образцов вооружения России над зарубежными аналогами

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Многие образцы российского вооружения на десятилетия опережают зарубежные аналоги, заявил президент России Владимир Путин на открытии форума «Армия-2022».

По его словам, особый интерес представляют перспективные образцы и системы.

«Речь идёт о высокоточном оружии и робототехнике, о боевых комплексах, основанных на новых физических принципах. Многие из них на годы, а может быть, и на десятилетия опережают зарубежные аналоги, а по тактико-техническим характеристикам значительно превосходят их», — сказал Путин.

Он также поблагодарил российских оружейников за оснащение вооружением, которое используется в спецоперации на Украине.

Ранее гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что Россия в 2022 году продала за рубеж оружия на сумму $5,4 млрд.

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