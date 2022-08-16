Захарова назвала «истинным патриотизмом» эмиграцию семьи Кулебы с Украины с собаками

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала «истинным патриотизмом» эмиграцию семьи главы МИД Украины с собаками.

«Всё, что вам надо знать об истинности патриотизма киевского режима. Собаки превыше всего», — написала она в Telegram.

Ранее Кулеба в интервью YouTube-каналу «В гостях у Гордона» признался, что его дети, родители и собаки покинули страну после начала российской спецоперации.

До этого сообщалось, что экс-президент Украины Пётр Порошенко попросил президента Украины Владимира Зеленского выпустить его за границу.