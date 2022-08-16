военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Кулеба признался, что его семья и собаки покинули Украину с началом спецоперации

Короткая ссылка
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью YouTube-каналу «В гостях у Гордона» признался, что его дети, родители и собаки покинули страну после начала российской спецоперации.
Кулеба признался, что его семья и собаки покинули Украину с началом спецоперации
  • AP

«В ночь с 24 на 25 (февраля. — RT) я добрался до границы, в этот момент приехали мои дети, родители, собаки, я всех обнял, поцеловал, я въехал на Украину, они выехали с Украины», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Порошенко попросил президента Украины Владимира Зеленского выпустить его за границу.

До этого партия «Европейская солидарность» подтвердила данные о двух безуспешных попытках Порошенко покинуть Украину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить