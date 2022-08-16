Кулеба признался, что его семья и собаки покинули Украину с началом спецоперации
- AP
«В ночь с 24 на 25 (февраля. — RT) я добрался до границы, в этот момент приехали мои дети, родители, собаки, я всех обнял, поцеловал, я въехал на Украину, они выехали с Украины», — цитирует его РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Порошенко попросил президента Украины Владимира Зеленского выпустить его за границу.
До этого партия «Европейская солидарность» подтвердила данные о двух безуспешных попытках Порошенко покинуть Украину.