военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Генсек ШОС заявил об опасности гонки вооружений в ряде регионов

Короткая ссылка
Из-за факторов нестабильности и неопределённости в ряде регионов мира возникла опасность нового витка гонки вооружений, заявил генсек Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин.
Генсек ШОС заявил об опасности гонки вооружений в ряде регионов
  • © Пресс-служба МИД РФ

«На фоне усиления факторов нестабильности и неопределённости возникает опасность нового витка гонки вооружений в ряде регионов, обостряются геополитические конфликты», — цитирует его ТАСС.

Ранее постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь сообщил, что реализация проекта AUKUS может стать причиной гонки вооружений в регионе.

Глава российского МИД Сергей Лавров выразил мнение, что альянс AUKUS намерен продвигать интересы НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить