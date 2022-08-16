Генсек ШОС заявил об опасности гонки вооружений в ряде регионов

Из-за факторов нестабильности и неопределённости в ряде регионов мира возникла опасность нового витка гонки вооружений, заявил генсек Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин.

«На фоне усиления факторов нестабильности и неопределённости возникает опасность нового витка гонки вооружений в ряде регионов, обостряются геополитические конфликты», — цитирует его ТАСС.

Ранее постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь сообщил, что реализация проекта AUKUS может стать причиной гонки вооружений в регионе.

Глава российского МИД Сергей Лавров выразил мнение, что альянс AUKUS намерен продвигать интересы НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе.