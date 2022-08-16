Генсек ШОС заявил об опасности гонки вооружений в ряде регионов
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«На фоне усиления факторов нестабильности и неопределённости возникает опасность нового витка гонки вооружений в ряде регионов, обостряются геополитические конфликты», — цитирует его ТАСС.
Ранее постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь сообщил, что реализация проекта AUKUS может стать причиной гонки вооружений в регионе.
Глава российского МИД Сергей Лавров выразил мнение, что альянс AUKUS намерен продвигать интересы НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе.