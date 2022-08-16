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Шойгу: вступление Финляндии и Швеции в НАТО требует пересмотра подходов к обороне России

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Министр обороны России Сергей Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022» заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО требует пересмотра подходов к обороне страны.
Шойгу: вступление Финляндии и Швеции в НАТО требует пересмотра подходов к обороне России
  • РИА Новости

«В последнее время НАТО инициировала новый этап расширения альянса за счёт вступления в военный блок Швеции и Финляндии», — цитирует его РИА Новости.

Шойгу подчеркнул, что утверждение о том, что поводом для этого стала российская спецоперация, не соответствует действительности, так как практическое сближение этих стран с альянсом продолжается уже много лет.

«Фактически региональное объединение НОРДЕФКО (Комитет североевропейского оборонного сотрудничества) является северным филиалом НАТО и служит ширмой для прикрытия участия этих стран в мероприятиях совместной боевой подготовки», — подчеркнул он.

9 августа американский президент Джо Байден подписал протоколы о ратификации в США договорённостей о приёме в НАТО Финляндии и Швеции.

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