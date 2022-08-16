Генконсульство России сообщило о строительстве энергетического кластера с КНР в Харбине

Россия и Китай возведут энергетический кластер на территории Нового района Харбина в провинции Хэйлунцзян, следует из сообщения российского генконсульства.

«Проект реализуется при поддержке местных властей, представляет собой комплекс зданий и сооружений для размещения представительств российских и китайских компаний и исследовательских организаций, специализирующихся на разработке современных технологий в нефтегазовой, угольной и химической отраслях, а также в области биотехнологий», — говорится в сообщении.

Согласно заявлению, на территории комплекса будет функционировать станция для обеспечения потребителей электрической и тепловой энергией. Уточняется, что она будет работать на российском газе, поступающем через газопровод «Сила Сибири».

Ранее сообщалось, что восемь российских и китайских регионов выразили намерение расширять сотрудничество.

Так, были подписаны коммерческие документы между 48 компаниями из России и Китая. При этом ещё около 200 предприятий выразили желание продолжить общение в ходе B2B-переговоров.