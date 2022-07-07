Генконсульство России: восемь российских и китайских регионов намерены расширять сотрудничество

Генконсульство России в Харбине сообщило, что восемь российских и китайских регионов выразили намерение расширять сотрудничество.

«Восемь российских и китайских регионов намерены расширять торгово-экономическое сотрудничество», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что представители Амурской и Сахалинской областей, Еврейской автономной области, Камчатского, Приморского и Хабаровского краёв, китайских провинций Хэйлунцзян и Гуандун 6 июля провели по видеосвязи два крупных мероприятия на тему развития сотрудничества.

В результате были подписаны коммерческие документы между 48 компаниями из России и Китая. При этом ещё около 200 предприятий выразили желание продолжить общение в ходе B2B-переговоров.

Ранее российский вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия рассчитывает на помощь Китая в сфере производства микроэлектроники.